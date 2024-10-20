وذكرت صحيفة "بيلد" أن الرجل كان يخطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وأفادت متحدثة باسم السفارة الإسرائيلية في برلين، بأنه كان هناك مخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية.

وأعرب السفير الإسرائيلي رون بروسور عن شكره للسلطات الأمنية الألمانية "لضمان أمن سفارتنا".

وداهمت وحدة مدججة بالسلاح من شرطة النخبة شقة المشتبه به في ضاحية بيرناو، كما قامت الشرطة بمداهمة شقة في مدينة زانكت أوغستين غربي البلاد فيما يتصل بالقضية، حسبما ذكرت "بيلد" والتي أشارت إلى أنه تم استجواب شهود محتملين وتأمين أدلة هناك.

وأفادت "بيلد" أن السلطات الألمانية تحركت بحسب معلومات تلقتها من وكالة استخبارات أجنبية غير محددة.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة الألمانية إن سكان شقة زانكت أوغستين غير مشتبه بهم في ارتكاب جريمة.

ولا تزال تفاصيل المخطط المزعوم غير واضحة، كما أفادت "بيلد" أيضا بأنه لم يتضح ما إذا كان الرجل قد حصل على أسلحة، أو كيف كان يعتزم الهجوم على السفارة.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل المعتقل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الألمانية في كارلسروه اليوم الأحد، حيث سيقرر القاضي بعد ذلك ما إذا كان ينبغي احتجازه خلال فترة التحقيق.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة، زادت السلطات الألمانية من يقظتها في مواجهة تهديدات متطرفين وتصاعد معاداة السامية.