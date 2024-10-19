وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "نريد مرحلة انتقالية ونود أن تقلل إسرائيل بعض ضرباتها في بيروت ومحيطها".

وأوضح أن "المجتمع الدولي ملتزم بالعمل مع الجيش اللبناني واليونيفيل لضمان أمن واستقرار لبنان".

وفيما يتعلق بقوات اليونيفيل، أكد أوستن أنه أثار "مسألة أمن اليونيفيل في لبنان مع وزير الدفاع الإسرائيلي وإسرائيل أبلغتني بعدم وجود نية لاستهداف القوة"، مبينا أن "دور قوات اليونيفيل مهم جدا وستواصل الاضطلاع بمهمتها".

أما بشأن غزة، فقد قال وزير الدفاع الأميركي: "نريد رؤية مرحلة انتقالية إلى مفاوضات تسمح بعودة الرهائن إلى ديارهم".

وأشار إلى أن واشنطن لاحظت "انخفاضا حادا في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة في الفترة الأخيرة".

وتابع: "يجب أن يحصل المدنيون في غزة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة ويجب أن تصلهم المزيد منها"، مشددا على مواصلة دعم إسرائيل "في إطار حقها في الدفاع عن نفسها".