وقال ترامب إن موت السنوار سيجعل آفاق السلام أسهل في قطاع غزة.

وذكر الرئيس السابق أيضا خلال تعليقات للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب خلال حديثه عن السلام المحتمل في غزة بعد موت السنوار "أعتقد أن ذلك يجعل الأمور أسهل".

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك إمكانية للعمل على وقف إطلاق النار في لبنان، لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية عدة محاولات من جانب حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.

ويعد السنوار العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل وتقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني.

وتسببت الحملة الإسرائيلية في تشريد معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وإصابة عشرات الآلاف وانتشار الجوع وتدمير مستشفيات ومدارس.

وتشن إسرائيل هجوما مكثفا على لبنان أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح 1.2 مليون مستهدفة جماعة حزب الله، التي بدأت إطلاق الصواريخ على إسرائيل إسنادا لحليفتها حماس في الثامن من أكتوبر من العام الماضي.

وقتلت إسرائيل حتى الآن عددا من كبار قادة حماس، كما تمكنت في غضون أسابيع من اغتيال قيادات بحزب الله، من خلال الغارات الجوية بالأساس.