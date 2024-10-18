وأضاف بوتين للصحفيين "نحن على اتصال بإسرائيل، وعلى اتصا ل بإيران. لدينا علاقات قائمة على الثقة. ونود كثيرا أن يتوقف هذا التبادل المستمر للضربات في وقت ما. و(نأمل في) التوصل إلى سبل لحل الموقف بشكل يرضي الجانبين".

ومضى قائلا "الإجابة على هذه المسألة تكمن دائما في البحث عن حلول وسط. فهل هي (الحلول الوسط) ممكنة في هذا الموقف أم لا؟ أعتقد ذلك. بغض النظر عن مدى الصعوبة ولكنها، في رأيي، ممكنة".

وقال بوتين إن روسيا مستعدة للمشاركة في أي محادثات بين الجانبين إذا أبديا اهتماما.

وأوضح "إذا كان هذا مطلوبا، فنحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا في الاتصال بالجانبين للمساعدة في التوصل إلى هذه الحلول الوسط".

وقتلت إسرائيل قيادات كبيرة في حركة حماس وحزب الله حليفتي إيران في الأسابيع القليلة الماضية، وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر.

والآن تتأهب المنطقة لرد إسرائيلي.