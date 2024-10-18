وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "الجانب الأهم بالنسبة إلينا هو التداعيات على المدنيين"، مضيفا، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية سألته عن تعليق بلاده على مقتل السنوار، أنّ "الكارثة الإنسانية التي نشهدها في كل من غزة ولبنان تثير قلقنا البالغ".

وتابع بيسكوف "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نلاحظها على السكان المدنيين"، في إجابة عن سؤال حول رد فعل الكرملين على الإجراء الإسرائيلي، قائلا إن "هذا يسبب قلقا كبيرا بالنسبة لنا"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح بيسكوف أن "إسرائيل تقوم بتنفيذ أفعالها".

وتعليقا على بث لحظة بث اغتيال زعيم حماس على المباشر، أشار بيسكوف: "وسائل الإعلام تعرض هذا على الهواء مباشرة كل يوم". وأضاف: "هذا هو مستوى التطور التكنولوجي".