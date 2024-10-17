وذكر المتحدث أن "السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيرة مجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة".

وأشار إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها.

وأضاف أن السفينة الحربية "لودفيغشافن أم راين" تواصل مهامها.

شولتس: سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها

من ناحية ثانية، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة.

وأضاف المستشار الألماني أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي ومشيرا إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.

وقال شولتس، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي "بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة".