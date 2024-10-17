وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة قوات الجنوب الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة، بأن وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 965 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات يوغ أفراد ومعدات الألوية 24، 30، 54، 93،الميكانيكية ولوائي المشاة 143و 144، ولواء المحمول جوا 46، ولواء الهجوم الجوي الأول 79 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات سيريبريانكا وسيفيرسك وأوريخوفو فاسيليفكا وستوبوتشكي وبريدتشينو وبيلايا جورا وكوراخوفو وإلينكا وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس سيطرة القوات الروسية على بلدتين واحدة في لوغانسك والأخرى في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة نيفسكوي في لوغانسك وكراسني يار في دونيتسك.

تدمير دبابة ليوبارد

من ناحية ثانية، صرح قائد وحدة مدفعية يحمل لقب "نيفا"، بقيام مظليين روس من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، اليوم الخميس، بتدمير دبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" تابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.

وأردف العسكري بأن "المظليين استخدموا ما يصل إلى 4 قذائف لتدمير الدبابة الألمانية الصنع (ليوبارد)".