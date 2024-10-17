وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أيضا بوقوع 5 ضربات على منشآت البنية التحتية في المناطق القريبة من خط المواجهة.

وقالت إنها أسقطت 22 طائرة مسيرة وفقدت أثر 27 أخرى ربما سقطت في الأراضي الأوكرانية بعد تفعيل إجراءات الحرب الإلكترونية. كما توجهت طائرتان مسيرتان أخريان إلى بيلاروسيا.

ولم تبلغ السلطات في كييف والمنطقة المحيطة بها عن وقوع أضرار بالبنية التحتية الحيوية أو سقوط مصابين في أعقاب الهجوم.

وقالت السلطات الإقليمية في منطقة سومي شمال شرق البلاد إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مبنى إداري وإلحاق أضرار بسيارتين.

زيلينسكي وبايدن يناقشان استخدام الأسلحة بعيدة المدى

من ناحية ثانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه ناقش استخدام الأسلحة بعيدة المدى وتسليم حزم المساعدات وتنفيذ "خطة النصر" خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاق زيلينسكي، في مقطع فيديو أرسله على تطبيق تلغرام "تحدثنا عن الأسلحة بعيدة المدى، وعن اجتماع رامشتاين الذي يعقد في غضون أسابيع قليلة. وتحدثنا أيضا عن كيفية عمل فرقنا على نقاط خطة النصر".