وتحطمت الطائرة المقاتلة من طراز "إي إيه-18 جي غراولر" التابعة لوحدة الهجوم الإلكتروني شرق جبل رينيير حوالي الساعة 0323 بعد الظهر يوم الثلاثاء، وفقا لمحطة البحرية الجوية في جزيرة ويدبي.

وقال مسؤولون في البحرية الأميركية إنهم لا يعرفون ما إذا كان اثنان من أفراد الطاقم قد تمكنا من القفز بالمظلات قبل الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق.

وكانت عمليات البحث يوم الأربعاء تجري في طقس ممطر وغائم بالقرب من جبل رينيير، وهو بركان نشط شاهق يغطيه حقول الثلوج والأنهار الجليدية على مدار السنة.

وقالت البحرية في بيان لها عقب تحطم الطائرة المقاتلة: "انطلقت العديد من أصول البحث والإنقاذ، بما في ذلك مروحية إم إتش 60 أس تابعة للبحرية الأميركية، من قاعدة ’ناس ويدبي‘ لتحديد موقع الطاقم وفحص موقع التحطم".

وأضافت أنه "لا تزال حالة أفراد الطاقم غير معروفة".