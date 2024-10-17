وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال، بأن الحزمة تتضمن دفاعات جوية وآليات مدرعة، مشيرا الى أن بايدن أطلع نظيره الأوكراني على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".

وأضاف البيان "ستسلّم الولايات المتحدة أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية".

وبحسب البيت الأبيض تطرق بايدن خلال الاتصال إلى "جهوده لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية فترة ولايته" في يناير 2025، بينما أطلع زيلينسكي نظيره الأميركي على آخر تطورات "خطته لتحقيق النصر على روسيا" والتي أعلنها الأربعاء.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس انه تحادث مع بايدن وشكره على هذه المساعدة التي تشمل "أسلحة بعيدة المدى".

وأضاف الرئيس الأوكراني الذي من المقرر أن يلقي كلمة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس "أنا ممتن للرئيس بايدن وللحزبين في الكونغرس والشعب الأميركي على المساعدة الدفاعية البالغة 425 مليون دولار التي أعلن عنها اليوم".

منذ بداية الحرب عام 2022، وافقت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية لأوكرانيا بقيمة 175 مليار دولار.

ويحل بايدن في ألمانيا اعتبارا من الجمعة في إحدى زياراته الأخيرة قبل انتهاء ولايته الرئاسية والتي سيتم خلالها بحث الوضع في أوكرانيا.

وذكرت معلومات صحافية أنه قد ينضم إلى الرئيس بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.