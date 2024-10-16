وقال زيلينسكي للنواب إن "ائتلاف المجرمين إلى جانب فلاديمير بوتين يشمل بالفعل كوريا الشمالية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف "يرى الجميع الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لبوتين وتعاون الصين مع روسيا".

واستبعد الرئيس الأوكراني التخلي عن أراض أوكرانية في "خطة النصر".

وقام زيلينسكي مؤخرا بجولة في العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن ولندن وباريس وروما وبرلين، لتقديم "خطة النصر" الخاصة به.

واستنادا إلى تصريحات سابقة، فإن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي جزء من استراتيجية زيلينسكي.

كما تطالب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية بهدف نقل الحرب إلى داخل المجتمع الروسي بشكل أقوى.

وتأمل كييف أيضا في زيادة الاستثمارات الغربية في صناعة الأسلحة الأوكرانية.

وأعرب زيلينسكي مرارا وتكرارا عن أمله في إنهاء الحرب بشروط أوكرانيا خلال عام 2025.