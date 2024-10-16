ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن التسرب من خطوط الأنابيب النفطية جرى الإبلاغ عنه يوم الأحد واتخذت الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن طائرات مسيرة حددت بقعتي تسرب أخريين، مضيفة أنه جرى تفعيل الإجراءات لوقف انتشار التلوث وأن الوضع قيد التقييم المستمر.

والثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل شخص على الأقل في حريق اندلع بمصفاة بارس بترول شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية.