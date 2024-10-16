وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة نيفسكويه في لوغانسك وكراسني يار في دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، حررت بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 465 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين من طراز قوزاق وأخرى من طراز كيربي مصنوعة في تركيا".

وبحسب الوزارة، استهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 67 و150 و59 التابعة للقوات الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 101 و111، واللواء 15 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق فيشنيفو، ونوفوسيلديفكا، ودزيرجينسك، وفوزدفيزينكا، وسيليدوفو، وسوخايا بالكا في دونيتسك.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 710 عسكريين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر إم 777 عيار 155 ملم أميركي الصنع، خلال الـ24 ساعة.

وكانت السلطات الأوكرانية أمرت بإخلاء مدينة رئيسية و3 تجمعات سكنية أخرى في مقاطعة خاركيف بشمال شرقي البلاد، وذلك مع اقتراب القوات الروسية وصعوبة تقديم الخدمات خلال فصل الشتاء القادم.

ويشمل أمر الإخلاء مدينة كوبيانسك، وهي مركز للسكك الحديدية يمر خلاله نهر أوسكيل، وكذلك بلدة بوروفا إلى الجنوب، بالقرب من مدينة إيزيوم، وهي مركز لوجستي رئيسي آخر.