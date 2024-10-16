ويعاني مهاتير محمد، البالغ من العمر 99 عاما، والذي شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقدين، من مشاكل في القلب وخضع لعمليات جراحية لاستبدال شرايين. ونُقل إلى المستشفى في السنوات القليلة الماضية عدة مرات آخرها في يوليو الماضي.

وكان من المقرر أن يحضر مهاتير جلسة في المحكمة اليوم الأربعاء في قضية تشهير رفعها ضد نائب رئيس الوزراء الحالي، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجلسة تأجلت بعد أن قال محامي مهاتير إنه نُقل إلى معهد القلب الوطني.

وقال مساعد لمهاتير لرويترز إن رئيس الوزراء السابق دخل المستشفى مساء أمس الثلاثاء وهو يعاني من نوبة سعال بسبب عدوى في الجهاز التنفسي وسيظل في إجازة مرضية حتى 25 أكتوبر.

وشغل مهاتير منصب رئيس وزراء ماليزيا لمدة 22 عاما حتى عام 2003.

وعاد إلى المنصب في عام 2018 بعد أن قاد ائتلاف المعارضة إلى فوز تاريخي في الانتخابات لكن هذه الحكومة انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.