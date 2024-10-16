ويشمل أمر الإخلاء مدينة كوبيانسك، وهي مركز للسكك الحديدية يمر خلاله نهر أوسكيل، وكذلك بلدة بوروفا إلى الجنوب، بالقرب من مدينة إيزيوم، وهي مركز لوجستي رئيسي آخر.

وسيطرت القوات الروسية على كوبيانسك في الأسابيع التي أعقبت غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022، لكن القوات الأوكرانية استعادتها في وقت لاحق من ذلك العام.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف في تصريحات بثها التلفزيون الوطني إن أمر الإخلاء إلزامي.

وأضاف "الوضع الأصعب هو في قطاع كوبيانسك. على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل الذي يقسم المدينة، لم يعد بوسعنا ضمان عودة إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه بسبب القصف المستمر".

وتابع "جميع فرق الإصلاح تتعرض على الفور لإطلاق النار من الروس".

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن 19 معركة دارت بالقرب من كوبيانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولا تزال 7 معارك مستمرة.

وقال سينيهوبوف إن مراكز إجلاء أقيمت في خاركيف، ولا يزال 4 آلاف من السكان في خطر على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل و3 آلاف آخرين على الضفة الغربية.

وكانت القوات الروسية سيطرت مؤخرا على بلدة سينكوفكا في خاركيف وتقدمت جنوبا، وباتت قريبة من كوبيانسك، فيما اجتازت نهر زربتس من وسطه وتقدمت باتجاه نهر أوسكيل، بحيث اقتربت من تقسيم المنطقة بين النهرين ومحاصرة القوات الأوكرانية في تلك المناطق.