وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الوزير أوستن (وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن) لم يلمّح أبدا إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل خلال اتصالاته بالمسؤولين الإسرائيليين".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد أرسلا رسالة واضحة لإسرائيل تفيد إما بتحسين الوضع الإنساني في غزة خلال 30 يوما أو إعادة واشنطن دراسة سياستها بخصوص إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

يذكر أن البنتاغون قد أعلن، الثلاثاء، إرسال منظومة ثاد للدفاع الصاروخي إلى إسرائيل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "مكونات نظام ثاد الصاروخي بدأت بالوصول إلى إسرائيل الإثنين وسيكون النظام جاهزا للعمل بكامل طاقته في المستقبل القريب".

وأضافت :"14 أكتوبر، وصل فريق متقدم من أفراد الجيش الأميركي والمكونات الأولية اللازمة لتشغيل بطارية نظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة (ثاد) إلى إسرائيل".

وتابع البيان: "على مدار الأيام المقبلة، سيستمر وصول أفراد عسكريين أميركيين إضافيين ومكونات بطارية نظام ثاد إلى إسرائيل".