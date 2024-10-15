وقالت الوزارة في بيان إنّها رصدت اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الإثنين وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء ما مجموعه 153 طائرة عسكرية صينية، مشيرة إلى أنّ هذا العدد قياسي بالنسبة ليوم واحد.

كما رصدت وزارة الدفاع التايوانية 14 سفينة بحرية صينية في الفترة نفسها.

وأرسلت بكين، الإثنين، طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة وسفنا حربية وقوارب لخفر السواحل لتطويق تايوان، في خطوة ردّت عليها الجزيرة بإرسال "قوات مناسبة" ووضع جزرها النائية في حالة تأهب قصوى.

وأدانت تايوان تصرفات الصين واعتبرتها "غير عقلانية واستفزازية"، في حين وصفت الولايات المتّحدة هذه المناورات بأنها "غير مبررة".

وبحسب وزارة الدفاع التايوانية فإنّ 111 من الطائرات التي تم رصدها عبرت الخط الأوسط الذي يمر في مضيق تايوان ويفصل بين البرّ الرئيسي للصين وتايوان.

وفي طوكيو، أعلنت الحكومة اليابانية أنّها عبّرت لنظيرتها الصينية عن "مخاوفها" إزاء التدريبات العسكرية التي أجرتها بكين حول تايوان، مشيرة إلى أنّ الجيش الياباني أرسل طائرات مقاتلة إلى مقربة من جزيرة يوناغوني الواقعة جنوبي الأرخبيل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء كازوهيكو أوكي للصحفيين إنّ "الحكومة تراقب من كثب وباهتمام كبير الأنشطة ذات الصلة وقد نقلت مخاوف اليابان إلى الجانب الصيني".