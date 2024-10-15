وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن مقاتلي الطوارق في مالي يستخدمون طائرات مسيرة أوكرانية في إطار دعم "سري ولكن حاسم" من كييف ضد جيش مالي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي قالت إنها تقاتل إلى جانب الجيش.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "ترفض أوكرانيا بشدة الاتهامات التي أطلقتها مؤخرا وسائل إعلام دولية بشأن تورط مزعوم لدولتنا في توريد طائرات مسيرة للمتمردين في مالي".

وكانت مالي قد قطعت في أغسطس الماضي، العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب تصريحات لكييف بأن المتمردين حصلوا على كل المعلومات "اللازمة" لشن هجمات أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الماليين ومقاتلي فاغنر في الشمال.

وتتهم روسيا أوكرانيا بفتح "جبهة ثانية" ضدها من خلال دعم مقاتلين في الدول الإفريقية الصديقة لموسكو، علما أنها كثفت جهودها في السنوات القليلة الماضية لاكتساب نفوذ في القارة السمراء، بما يشمل مالي.