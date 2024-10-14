وأعلن رئيس جهاز التجسس ومكافحة التجسس الألماني برونو كال خلال جلسة استماع علنية في مجلس النواب: "لجهة العدة والعتاد قد تكون القوات المسلحة الروسية قادرة على تنفيذ هجوم على حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية العقد الحالي".

وأضاف أن: "الصراع العسكري المباشر مع الناتو أصبح خيارا بالنسبة لروسيا".

وحذرت أجهزة الاستخبارات الألمانية الثلاثة التي تم الاستماع إليها، من الخطر المتزايد المتمثل في أنشطة الاستخبارات الروسية في البلاد.

وأفادت رئيسة جهاز مكافحة التجسس العسكري مارتينا روزنبرغ بـ"زيادة كبيرة في أعمال التجسس والتخريب" التي تستهدف الجيش الألماني.

كما قال رئيس الاستخبارات الداخلية توماس هالدينوانغ إن "أعمال التجسس والتخريب الروسي تزايدت في ألمانيا كما ونوعا".

واتهم هالدينوانغ موسكو بالوقوف وراء قضية الطرد الذي اشتعل في مركز شركة النقل DHL في لايبزيغ شرق البلاد في يوليو.

وأضاف: "لو كان الطرد انفجر على متن الطائرة أثناء الرحلة لكانت تحطمت" مشيرا إلى ما وصفها بحملات التضليل واستخدام مسيرات تجسس.

ولفت إلى أن التهديد الروسي تحول من "عاصفة" إلى "إعصار حقيقي يتحرك من الشرق إلى الغرب"، مشيرا إلى دول البلطيق وبولندا حيث الأعمال الروسية "أكثر عنفا مما هي عليه الآن هنا".

وقال كال: "تستعد موسكو لمزيد من التصعيد في العمليات الهجينة والسرية".

ومن خلال أعمال تدخل وصلت إلى "مستوى غير مسبوق" يريد الكرملين "اختبار الخطوط الحمراء للغرب"، بحسب مدير الاستخبارات.

في موازاة ذلك أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، إجراءات تهدف إلى تعزيز الضوابط الأمنية خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، في مواجهة مخاطر التجسس المتزايدة في الوزارات وتخريب بنى تحتية حيوية.