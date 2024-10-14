وقال المسؤول الصيني لنظيره الإسرائيلي خلال الاتصال إن "الكوارث الإنسانية في غزة يجب ألا تستمر"، كما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

وأشار إلى أن "مواجهة العنف بالعنف لا يمكن أن تعالج بشكل كامل المخاوف المشروعة لكل الأطراف".

كما دعا وانغ يي إلى حماية أفراد قوة اليونيفيل والمؤسسات والمواطنين الصينيين.

وطالت الحرب قطاع غزة بأكمله، كما عاد شلل الأطفال إلى الظهور فيه للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، في ظل كارثة صحية وإنسانية كبيرة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقد تم تدمير شبكة الصرف الصحي إلى حد كبير، وتتجمع المياه الملوثة في العراء والتي غالبا ما تكون مجاورة للأماكن السكنية المكتظة، مما يؤدي إلى تفشي هذا المرض شديد العدوى والمسبب للشلل وفق الوكالة.

والإثنين أيضا، أعربت فرنسا عن "قلقها العميق إزاء الوضع البالغ الخطورة في شمال غزة" واستنكرت العملية العسكرية الاسرائيلية الجارية منذ عدة أيام في الأراضي الفلسطينية و"التي خلفت خسائر فادحة".