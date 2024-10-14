وأفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأنها دمرت طائرة نقل من طراز "تو-134" ليل السبت الأحد في مطار عسكري بمنطقة أورنبورغ الواقعة على مسافة نحو ألف كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "هذه الطائرات التي تعود للحقبة السوفياتية تستخدم خصوصا لنقل (أفراد) قيادة وزارة الدفاع الروسية".

ونشر جهاز الاستخبارات فيديو لما قال إنه هجوم بإضرام النار، يظهر النيران تندلع داخل طائرة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طريقة تنفيذه.

من جانبه أعلن الجيش الروسي، الإثنين، سيطرته على قرية صغيرة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، في وقت تواصل قواته التقدم التدريجي في مناطق شرق البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها "حررت قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا واتخذت مواقع ملائمة أكثر".

وكانت القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على هذه القرية في يونيو 2023 خلال هجوم مضاد شنّته ضد القوات الروسية التي غزت البلاد اعتبارا من مطلع عام 2022.

ويشن الجيش الروسي الذي يسيطر على حوالى 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، هجوما منذ عام تقريبا، ويتقدم بشكل خاص في دونباس (شرق) باتجاه بوكروفسك، وهي منطقة استراتيجية للقوات الأوكرانية وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنه يريد أن تنتهي الحرب مع روسيا عام 2025، رغم أن مطالب كييف وموسكو لتحقيق السلام لا تزال تبدو متباعدة في هذه المرحلة.