وعبرت حملة هاريس وديمقراطيون من بينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما عن قلقهم البالغ حول ما إذا كانت نسبة إقبال الرجال السود على التصويت في انتخابات 5 نوفمبر ستكون مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة وما إذا كانوا سيدعمون هاريس أم منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وتأتي المقترحات الجديدة ضمن مساع حثيثة من هاريس لخطب ود الرجال السود بوعود مباشرة وجعلهم جزءا أكثر أهمية في حملتها مع قرب الانتخابات الرئاسية. وكانت رويترز أول من أورد تقارير بشأن هذه الخطة.

وتشمل المقترحات تقديم مليون قرض قابل للإعفاء من السداد بالكامل بقيم تصل إلى 20 ألف دولار لأصحاب مشروعات في المجتمعات الفقيرة ووعدا بتقنين الماريجوانا في الأغراض الترفيهية والمساعدة على ضمان حق رجال الأعمال من السود في العمل في هذه الصناعة الجديدة.

ومن بين المقترحات أيضا تعزيز وصول الأميركيين السود إلى قطاع العملات المشفرة وإطلاق مبادرة وطنية للمساواة في الحصول على الرعاية الصحية تركز على الرجال السود وتستهدف علاج أمراض مثل مرض فقر الدم المنجلي.

وفي استطلاع أجرته (الجمعية الوطنية الأميركية للنهوض بالملونين)، وهي أكبر منظمة للحقوق المدنية بالولايات المتحدة، في سبتمبر، قال أكثر من ربع الشبان السود إنهم سيدعمون ترامب في السباق الانتخابي. وكان الرئيس جو بايدن حصل على نحو 80 بالمئة من أصوات الرجال السود في انتخابات عام 2020.