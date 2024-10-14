وكتب ميروشنيك في قناته على "تلغرام": "ستتسلم إسرائيل أنظمة دفاع جوي أميركية، وأوكرانيا ستنتظر".

وتابع ميروشنيك:"جميع مطالب زيلينسكي بإمداد كييف بشكل فوري بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت ظلت دون إجابة واضحة من واشنطن، لكن الرد على تل أبيب جاء سريعا للغاية، وبجواب إيجابي".

ويحث زيلينسكي الحلفاء العسكريين على تجاهل "الخطوط الحمراء" التي وضعتها موسكو وتزويد كييف بالأسلحة اللازمة لتغيير نتائج الحرب.

منظومة الدفاع الجوي "ثاد" (THAAD)

هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها.

هي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية).

تعتبر جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد، أنه سيتم نشر منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة "ثاد" في إسرائيل، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرئايلية بعد تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر: إنه "بناء على توجيهات من الرئيس، سمح الوزير لويد أوستن بنشر بطارية دفاع جوي على ارتفاعات عالية (ثاد) والطاقم المرتبط بها من الأفراد العسكريين الأميركيين في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل ومرة أخرى في الأول من أكتوبر".

واعتبر أن هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قبل إيران.

وأوضح رايدر أن هذه الخطوة تعتبر "جزء من التعديلات التي أجراها الجيش الأميركي في الأشهر الأخيرة، لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية الأمريكيين من هجمات إيران والميليشيات المتحالفة معها".