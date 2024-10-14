وقالت بكين إن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك 2024 ب"، هو "اختبار القدرات العملياتية المشتركة" للقوات.

وتعليقا على الإعلان الصيني، قالت تايوان إنها "نشرت القوات المناسبة" ردا على إطلاق الصين مناورات عسكرية "تطويقية" تشارك فيها طائرات وسفن.

ودانت وزارة الدفاع التايوانية في بيان "السلوك غير العقلاني والاستفزازي" للصين وقالت إنها "نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب من أجل حماية الحرية والديمقراطية، وكذلك بهدف الدفاع عن سيادة" تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

ودأبت الصين على مدى السنوات الأربع الماضية على القيام بأنشطة عسكرية دورية حول تايوان، وشملت مناورات عسكرية واسعة النطاق في 2022 و2023.

وتقول الصين إن أي تحرك من جانب تايوان لإعلان استقلالها رسميا من شأنه أن يشكل مبررا لمهاجمة الجزيرة.