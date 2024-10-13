وتأتي تصريحات القائد في الحرس الثوري، بينما تترقب إيران التهديدات الإسرائيلية بالرد على ضرباتها الصاروخية في الأول من أكتوبر.

وتشهد المنطقة توترا اشتدت حدته منذ أن بدأت إسرائيل شن سلسة غارات على العمق اللبناني راح ضحيتها قادة عسكريين وشخصيات بارز في حزب الله على رأسهم الأمين للعام للحزب حسن نصر الله.

ودأبت إسرائيل على التوعد بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مطلع الشهر الجاري، ردا على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة ولبنان، وكذلك مقتل عدد من زعماء حماس وحزب الله.

منظومة "ثاد" في إسرائيل

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن استعدادها لنشر منظومة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل وخطوة لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرئايلية، وذلك بعد تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران.