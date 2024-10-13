قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، الأحد، إن إيران مستعدة للرد على أي "خطوة خاطئة" من إسرائيل ضد أراضيها، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وتأتي تصريحات القائد في الحرس الثوري، بينما تترقب إيران التهديدات الإسرائيلية بالرد على ضرباتها الصاروخية في الأول من أكتوبر.
وتشهد المنطقة توترا اشتدت حدته منذ أن بدأت إسرائيل شن سلسة غارات على العمق اللبناني راح ضحيتها قادة عسكريين وشخصيات بارز في حزب الله على رأسهم الأمين للعام للحزب حسن نصر الله.
ودأبت إسرائيل على التوعد بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مطلع الشهر الجاري، ردا على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة ولبنان، وكذلك مقتل عدد من زعماء حماس وحزب الله.
منظومة "ثاد" في إسرائيل
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن استعدادها لنشر منظومة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل وخطوة لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرئايلية، وذلك بعد تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر: إنه "بناء على توجيهات من الرئيس، سمح الوزير أوستن بنشر بطارية دفاع جوي على ارتفاعات عالية (ثاد) والطاقم المرتبط بها من الأفراد العسكريين الأمريكيين في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل ومرة أخرى في الأول من أكتوبر".
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب إسرائيل من الولايات المتحدة تعزيز قدراتها العسكرية بإرسال المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مجال أنظمة الدفاع الجوي.