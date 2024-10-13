وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، تم تحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان، فإن "قوات المركز صدت 11 هجومًا مضادًا شنتها القوات الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 460 عسكريا و3 مركبات قتالية".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 510 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أميركية الصنع من طراز إم113، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتال مدرعة و12 شاحنة صغيرة، وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة الميدانية".

وتابع: "واصلت وحدات مجموعة القوات الجنوب التقدم في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 615 عسكريًا، و5 مركبات وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية Enclave-N ومستودع الذخيرة”.

وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية سيطرت، على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد 3 هجمات شنتها مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 130 عسكريًا ودبابة ومركبة مشاة قتالية و3 مركبات".

وبحسب الوزارة، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ودمرت 5 صواريخ هيمارس أميركية الصنع وصاروخين موجهين بعيد المدى من طراز نبتون و36 طائرة مسيرة".