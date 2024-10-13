وقتلت منذ بداية العام 299 امرأة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة. وفي إسطنبول، كبرى مدن البلاد، تظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر السبت، بحسب صحافي وكالة فرانس برس.

مرتدية ملابس سوداء مثل العديد من المتظاهرين، قالت غونيس فاديم أكشاهين، وهي من قادة الحراك، "أنتم حكومة تسمحون بقتل الفتيات الصغيرات".

وحمل المحتجون لافتات وصور شابتين تبلغان 19 عاما قتلهما رجل واحد في اسطنبول بفارق ثلاثين دقيقة في الرابع من أكتوبر.

بدورها، قالت غوليزار سيزر والدة شابة قتلت في إسطنبول "أريد أن يتوقف ذبح بناتنا". وكان قد عثر على جثة ابنتها في يونيو بعد أن ألقيت في البحر ملفوفة بسجادة.

كما تظاهرت مجموعات من النساء السبت في العاصمة أنقرة وفي إزمير، ثالث مدن البلاد، بحسب صور نشرها اتحاد نسوي.

وطالب المحتجون بعودة تركيا إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، والمعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، والتي انسحبت منها أنقرة عام 2021.

الاحتجاجات مستمرة يوميا منذ أسبوع، وخصوصا في حرم الجامعات.

وامتد الحراك أيضا إلى مدن محافظة، مثل أورفة (جنوب شرق) حيث وجهت دعوات للتظاهر في نهاية هذا الأسبوع.

بعد أن اعتبر أن العنف ضد المرأة سببه الكحول ووسائل التواصل الاجتماعي، وعد الرئيس إردوغان الأربعاء بتشديد القانون لمكافحة الظاهرة.