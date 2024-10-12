وأضافت الوكالة أن محرك سفينة الشحن (بي لاين) التي ترفع علم بنما تعطل قرب منطقة كانليكا وأن سفينة مساعدة أُرسلت إلى المنطقة.

ويعد مضيق البوسفور أهم الممرات التركية التي تربط آسيا وأوروبا، ويمر به يوميا نحو 2.4 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية التي تعتبر أهم البضائع المنقولة من خلاله.

ومضيق البسفور و الدردنيل التركيان، يعدان طريقين رئيسيين لتصدير النفط من روسيا ومنطقة بحر قزوين إلى غرب وجنوب أوروبا.