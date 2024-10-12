ويتصدر ترامب بين ناخبي الولايات المتأرجحة بسنبة 50 % إلى 39 % لهاريس، حول من هو الأكثر قدرة على التعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا ولديه ميزة أوسع.

وتفوق ترامب أيضاء بنسبة 48 % إلى 33 %، حول من هو الأنسب للتعامل مع الحرب بين إسرائيل و حركة حماس.

وأشار المرشح الجمهوري إلى فترة ولايته باعتبارها "فترة سلام نسبي في جميع أنحاء العالم.

وتحتدم حدة السباق بين هاريس وترامب قبل أقل من شهر على الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وتأمل حملة هاريس أن يؤدي إبراز التباين بين شبابها النسبي وحضورها الذهني مع عمر ترامب الكبير وميله إلى المراوغة، بالإضافة إلى الاختلافات في الشفافية بين الاثنين، إلى مساعدتها في إقناع الناخبين الذين لم يستقروا على مرشح بعد بأنها الأنسب للمنصب.