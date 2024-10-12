ووفقا لقائد "قوات أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، فقد استعادت القوات الروسية 15 بلدة في مقاطعة كورسك، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها حررت بلدتي نوفايا سوروتشينا، وبوكروفسكي، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني في كورسك منذ 6 أغسطس حتى يوم الأربعاء الماضي بلغت أكثر من 21350 عسكريا، و136 دبابة، وأكثر من 1200 مدرعة وعربة قتالية.

وكشفت تقارير على منصات التواصل أن القوات الروسية سيطرت على نوفايا سوروتشينا إلى الشمال من سودجا وكذلك على زليني شلياخ وأجزاء من ليوبيموفكا ونوفويفانوفكا بجبهة كورسك وأن القوات الأوكرانية انسحبت من منطقتي أولغوفكا وماتيفكا.

كذلك استعادت القوات الروسية منطقة أوبوخوفكا وطرد الجيش الأوكراني من معظم المنطقة باستثناء مزارع نوفي بوت وأوتديل كومسومولسكوي.

إسقاط 47 مسيرة أوكرانية

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الروسية أسقطت الليلة الماضية 47 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع: "تم إسقاط 17 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و16 فوق بحر آزوف، و12 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة بيلغورود.

وأعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود صباح اليوم السبت مقتل مدني وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني استهدف المقاطعة أمس الجمعة.

وأعلن حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتيف صباح اليوم السبت عن تضرر منازل في منطقتين بالإقليم الليلة الماضية جراء هجوم بالطائرات المسيرة أوكرانية، دون وقوع إصابات.