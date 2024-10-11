وقال بيان للحرس الثوري الإيراني: "بفضل الجهود المتواصلة على مدار الساعة، تم انتشال جثمان عباس نيلفروشان".

وأضاف البيان أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن موعد إعادته إلى الوطن وبرنامج التشييع والدفن".

وقُتل نيلفروشان أحد المسؤولين الكبار في فيلق القدس الذي يدير العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في 27 سبتمبر إلى جانب نصر الله.

وفي الأول من أكتوبر، أطلق الحرس الثوري نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردا على مقتل نيلفروشان ونصر الله وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي اغتيل في طهران أواخر يوليو.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، بأن يكون رد بلاده على الهجوم الصاروخي الإيراني "قاتلا ودقيقا ومفاجئا".

من جهتها، حذرت إيران من أن أي هجوم إسرائيلي على "بنيتها التحتية" سيستدعي "ردا أقوى".