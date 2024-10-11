وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها أن: "أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة عمليات إسرائيل في لبنان".

ولفت الوزير إلى أن "الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها ضد الهجمات من إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من إيران".

وشدد المسؤولان على "التزامهما بمنع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة".

وأكد أوستن "دعمه القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وكرر التزام الولايات المتحدة بترتيب دبلوماسي يعيد المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود".

كما شدد على "أهمية ضمان سلامة قوات اليونيفيل في المنطقة وحث على تنسيق الجهود للانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن".

وتابع البيان بأن الوزيرين "ناقشا الوضع الإنساني المزري في غزة"، ودعا أوستن إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته".

وعقب مكالمته مع غالانت، كتب أوستن في تغريدة على صفحته في منصة "إكس": "أدعو إلى ضمان سلامة قوات اليونيفيل وتنسيق الجهود للانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن".