وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "أرغب ألا تتخطّى (الحرب) العام المقبل 2025"، مضيفا "من المهم للغاية بالنسبة إلينا ألا تنخفض هذه المساعدات العام المقبل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن محادثات السلام لن تبدأ إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي، التي أعلنت روسيا ضمها وإذا توقفت عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت، الأربعاء، إن من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة.