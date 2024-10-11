وأفاد بوتين بأن "العلاقات مع إيران تمثّل أولوية بالنسبة لنا وتتطور بشكل ناجح جدا".

وأضاف: "نعمل معا بشكل نشط على الساحة الدولية ووجهات نظرنا حيال الأحداث التي يشهدها العالم متقاربة جدا في أغلب الأحيان".

وأجرى بوتين وبزشكيان محادثات في عاصمة تركمانستان عشق آباد الجمعة. والتقى الزعيمان لأول مرة في إطار قمة إقليمية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وجاء الاجتماع بينهما في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث تنفّذ إسرائيل عملية عسكرية في لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران بشكل كبير منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، ويُعتقد على نطاق واسع بأن طهران تزوّد روسيا بالأسلحة. ويخضع البلدان لعقوبات غربية.

وذكر الكرملين في وقت سابق بأن الطرفين سيبحثان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

كما سيعقد بزشكيان محادثات مع بوتين خلال زيارة مقررة إلى روسيا في وقت لاحق هذا الشهر لحضور قمة مجموعة "بريكس".

وتم تنصيب بزشكيان رئيسا أواخر يوليو بعد انتخابه خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قضى إثر تحطّم مروحية كان على متنها.