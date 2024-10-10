إطلاق النار وقع قرب وحدة تابعة لشركة إلبيط الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية وفق ما أفادت وسائل إعلام سويدية.

وذكرت الشرطة في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضافت الشرطة أنه جرى القبض على مشتبه به صغير في السن في مكان الحادث، مع فتح تحقيق أولي بشأن الشروع في القتل وجريمة استخدام أسلحة خطيرة.

ونقلت المحطة العامة السويدية (إس.في.تي) عن الشرطة القول إن إطلاق النار وقع قرب وحدة سويدية تابعة لشركة أنظمة إلبيط.

وأحجم متحدث باسم الشرطة عن التعليق حول الهدف المشتبه به، ولم ترد شركة أنظمة إلبيط في السويد بعد على طلب للتعقيب.