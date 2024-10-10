وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 92 مسيّرة جوية أوكرانية".

وأوضح المصدر نفسه أن 47 مسيّرة دمرت فوق منطقة كراسنودار في جنوب غرب البلاد.

وأسقطت 12 مسيّرة فوق منطقة كورسك التي تشهد منذ مطلع أغسطس هجوما أوكرانيا واسع النطاق.

واعترضت مسيّرات أيضا فوق مناطق روستوف (9) وبريانسك (4) وبيلغورود (2) وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا (2) وفورونيج (1).

وأسقطت 15 مسيّرة فق مياه بحر آزوف على ما أوضح البيان.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير مسيّرات أوكرانية تستهدف أراضيها. لكن نادرا ما يسجل هذا العدد الكبير من المسيّرات خلال ليلة واحدة.

وتقول كييف إنها تشن هذه الضربات التي غالبا ما تستهدف منشآت للطاقة، ردا على القصف الروسي الذي يطال أراضيها منذ بدء موسكو اجتياحها لجارتها في فبراير 2022.