وقالت الوزارة في بيان إن وحدات روسية "حرّرت" قريتَي زوريان وزولوتا نيفا في منطقة دونيتسك، جنوب مدينة بوكروفسك التي تُعد مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني.

وتقول روسيا إن السيطرة على القرى يساهم في مواصلة تقدمها بشكل أعمق خارقة دفاعات أوكرانيا ويحسّن من موقعها التكتيكي.

وكتب حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هجوما روسيّا الثلاثاء على ضاحية مدينة خيرسون على ضفة نهر دنيبرو، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

بدوره، قال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف إن هجوما صاروخيا على منطقة صناعية في مدينة خاركيف أصاب "مؤسسة مدنية"، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا وتسبب في اندلاع حريق كبير.

وكانت كييف أقرت في وقت سابق بأن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة توريتسك الواقعة على جبهة القتال بشرق أوكرانيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من سقوط بلدة أوغلدار القريبة.