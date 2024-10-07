وقال مستشار بوتين بشأن السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، للصحفيين إن هذا الاجتماع "يحمل أهمية بالغة لبحث القضايا الثنائية وبالتأكيد، بحث الوضع المتصاعد بحدة في الشرق الأوسط".

وأفاد أوشاكوف، بأن بوتين وبزشكيان سيجتمعان في العاصمة عشق آباد.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وبعد توجيه الغرب اتهامات لإيران بنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.