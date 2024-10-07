جاء هذا التصريح عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس" يوم الاثنين، مؤكدًا تراجع إسرائيل بسبب ذلك الهجوم.

ويأتي منشور خامنئي بعد أيام من إشادته بهجوم "الوعد الصادق الثاني"، الذي شنته إيران ضد إسرائيل في بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث استخدمت فيه صواريخ باليستية بعيدة المدى، ووصفها بأنها أكثر دقة من الصواريخ المستخدمة في هجوم أبريل الماضي.

هذا التصعيد يأتي وسط مخاوف من توتر أكبر بين إيران وإسرائيل، حيث تستعد الدولة العبرية للرد بانتقام محتمل، وسط تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بمهاجمة أهداف حيوية.

ورغم نفي إيران أي صلة مباشرة أو علم مسبق بهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، إلا أن طهران لم تخف دعمها المستمر للحركة الفلسطينية.