فقد قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي سيطر على بلدة غرودوفكا في دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية صدت 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات الجيش الأوكراني.

وتبعد بلدة غروديفكا نحو 10 كيلومترات إلى الشرق من بوكروفسك، التي تعد مركزا لوجستيا في شرق أوكرانيا والتي تقترب منها القوات الروسية تدريجيا منذ أسابيع.

وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية البشرية بلغت أكثر من 420 جندياً، ودبابة ليوبارد و3 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات و3 مدافع ميدانية".

وأوضح الدفاع أنه قوات "المركز" ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وأضاف الدفاع: "واصلت وحدات مجموعة قوات الجنوب التقدم في أعماق دفاع العدو، وبحسب الوزارة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 590 عسكريًا و19 مركبة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تم تدمير محطة الحرب الإلكترونية Enclave-N ومستودعين للذخيرة الميدانية".