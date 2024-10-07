وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليل أحبطنا محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بواسطة مسيرات جوية على مواقع داخل الأراضي الروسية".

وأوضح أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 21 مسيرة أوكرانية"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف المصدر نفسه أن 12 مسيرة أسقطت فوق شبه جزيرة القرم، و6 أخرى فوق منطقة كورسك التي تشهد هجوما أوكرانيا واسعا منذ مطلع أغسطس.

وجاء في البيان أيضا أنه تم اعتراض المسيرات الأخرى في مناطق بيلغورود وبريانسك وفورونيج الحدودية مع أوكرانيا.

ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار حتى الساعة.

لكن السلطات المحلية أفادت صباح الاثنين بأن حريقا شب في مستودع للنفط في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم من دون إقامة رابط مع هجمات المسيرات ليلا.

وقالت حكومة شبه جزيرة القرم في بيان إن "الحريق اندلع في مستودع للنفط في فيودوسيا".

وأرسلت فرق اسعاف وإطفاء إلى المكان وأعلنت حالة الطوارئ في هذه المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود وفق المصدر نفسه.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي أنها تدمر مسيرات أوكرانية تطلق باتجاه أراضيها.

وتقول كييف إنها تشن ضربات غالبا ما تستهدف منشآت للطاقة ردا على قصف روسي يطال أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.