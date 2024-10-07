وكانت رحلة شركة "فرونتير إيرلاينز" القادمة من سان دييغو في مرحلة الهبوط، عندما تم الإبلاغ عن دخان في قمرة القيادة، حيث أعلن الطيارون حالة الطوارئ، وفقا لبيانات من الشركة وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.

وقال مسؤولون في المطار لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن إطارات الطائرة انفجرت أثناء هبوطها.

ويظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب أسفل الطائرة، وسحابة كبيرة من الدخان بعد هبوطها.

وأضاف مسؤولو المطار أن إدارة إطفاء مقاطعة كلارك استجابت على الفور لإخراج الركاب من الطائرة بأمان، ونقلهم مع أفراد الطاقم إلى مبنى المطار.

وقالت الشركة إن 190 راكبا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة عندما وقع الحادث، وأضافت أن سبب الواقعة قيد التحقيق حاليا.