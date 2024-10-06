وذكر الموقع أن خامنئي، القائد العام للقوات المسلّحة الإيرانية، قلّد "في مراسم خاصة قائدَ القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاده وسام الفتح".

وأضاف أن "منح هذا الوسام جاء تقديرا لعمليّتي الوعد الصادق المُشرقتين".

ويقود حاجي زاده (62 عاما) القوة الجوفضائية منذ تأسيسها عام 2009.

وأطلقت إيران تسمية "الوعد الصادق" على هجومين صاروخيين شنّتهما على إسرائيل هذه السنة.

ونفذت إيران الهجوم الأول في أبريل بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية ردا على استهداف قنصليتها في دمشق بغارة نسبتها طهران لإسرائيل.

وفي الأول من أكتوبر، أطلق الحرس الثوري نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في رد على غارة إسرائيلية على بيروت قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والجنرال في الحرس عباس نيلفروشان، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل.

وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران، عدوها اللدود، "ثمنا باهظا"، بينما حذّرت طهران من أن ردّها على أي اعتداء سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء.