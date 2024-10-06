وأضاف المسؤولون أن قاآني تواجد في بيروت لعقد اجتماع مع مسؤولي حزب الله عقب الضربات الإسرائيلية القاسية.

وقال أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني للصحيفة إن "صمت إيران بشأن هذه المسألة يثير الذعر بين أفراد القوة شبه العسكرية".

ولم يقدم المسؤولون في إيران إجابة واضحة حتى الآن عن مصير قاآني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

من جانبها، نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مصدر في الحرس الثوري: قاآني موجود في طهران ولم يسافر إلى بيروت".

وقال موقع "تابناك" الإخباري الإيراني: "ينتظر الرأي العام أنباء تفيد بأن جنرالنا على قيد الحياة وبصحة جيدة".

واستهدف الجيش الإسرائيلي ليل الخميس اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.

من هو إسماعيل قاآني؟