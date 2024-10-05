وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد عبر تلغرام أنه: "بدأ المدعون العامون تحقيقا قبل المحاكمة يتعلق بالقتل العمد لأربعة أسرى حرب".

ونقل البيان عن المدعي العام الرئيسي أوليكسندر فيلتشاكوف قوله: "بدأ التحقيق عبر استجواب أسرى حرب روس، تم خلاله الحصول على شهادات بشأن ارتكاب الجريمة".

القصة تقوم على ادعاءات تفيد بمقتل عسكريين أوكرانيين بناء على أوامر القيادة العسكرية الروسية خلال الصيف في مصنع تجميع في فوفشانسك، والذي كان مسرح معارك عنيفة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

في مايو، شنت روسيا هجوما على منطقة خاركيف حيث تقع فوفشانسك.

وأضاف فيلتشاكوف: "هذه القضية فريدة لأن الشخص الذي قد يصبح مشتبها به في الإجراءات المذكورة هو أيضا أسير لدى أوكرانيا".

وفي حال ثبتت إدانته بارتكاب جريمة الحرب، يواجه المشتبه به السجن مدى الحياة.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في وقت سابق هذا الشهر إن لديه معلومات عن إعدام "ما لا يقل عن 92 جنديا أوكرانيا استسلموا" في ساحة المعركة.

ويشمل ذلك مزاعم أن القوات الروسية أعدمت 16 أسير حرب بالقرب من مدينة بوكروفسك في شرق البلاد، وهي مركز لوجستي رئيسي للجيش الأوكراني.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقتل أسرى حرب منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.