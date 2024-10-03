وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض، الخميس: "نحن لسنا في موضع نسمح أو لا نسمح لإسرائيل، بل ننصح إسرائيل".

وأضاف بعدها بهدوء: "لن يحدث شيء اليوم".

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد قال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يدرس خياراته و"لن نقف مكتوفي الأيدي" بعد أن شنت إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق على البلاد.

وأضاف داني دانون مساء الأربعاء: "ما حدث الليلة الماضية كان ردا غير مسبوق، وكما قلت الأربعاء في مجلس الأمن سيكون ردا قويا ومؤلمًا للغاية. سيكون قريبا".

وكانت إيران أطلقت، في الأول من أكتوبر الجاري، وابلا من حوالي 200 صاروخ باليستي على أهداف عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل وتنشيط أنظمة الدفاع المتطورة في البلاد.