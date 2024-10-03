وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 78 طائرة مسيرة من أصل 105 أطلقتها روسيا خلال الهجوم، وتأثرت 23 منها على الأرجح بتشويش إلكتروني.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية على تطبيق تلغرام أن الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بأعمدة وخطوط كهرباء ومعدات ملحقة بالمحطات في مناطق كييف وأوديسا وإيفانو-فرانكيفسك في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات إن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 15 طائرة مسيرة فوق كييف ومحيطها خلال فترة تحذيرات من غارات جوية استمرت لما يزيد على 5 ساعات.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات ضربت منشآت طاقة أوكرانية تزود عمليات القوات المسلحة الأوكرانية بالكهرباء.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الخميس إنه استخدم صواريخ باليستية من طراز أتاكمز التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب محطة رادار روسية لتقليل قدرة موسكو على "رصد وتتبع واعتراض" الأهداف الباليستية دون أن يذكر توقيتا محددا لتنفيذ تلك الضربة.