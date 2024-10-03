وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه، خلال الليلة الماضية، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لتنفيذ "هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 113 طائرة مسيرة، منها 73 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

يشار إلى أن القوات الروسية أعلنت أمس أنها سيطرت على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، فيما تقوم بتمشيط وتطهير مدينة أوغلدار، التي تعد مركز لوجستيا استراتيجيا للقوات الأوكرانية.

يأتي هذا فيما تواصل القوات الأوكرانية سيطرتها على مساحة لا بأس بها من مقاطعة كورسك، رغم أن الوضع يراوح مكانه في تلك المنطقة.