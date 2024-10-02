تأتي عملية الإجلاء الصينية بعد سلسة غارات شنتها إسرائيل استهدفت العمق اللبناني وراح ضحيتها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من القادة العسكرين للحزب.

ودفع احتدام الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الدول الغربية إلى الإسراع بتحديث خطط الطوارئ لعمليات الإجلاء من المنطقة.

وإسرائيل في 2006، بينما عرضت

الأقرب إلى الشرق الأوسط، مركزا رئيسيا لهذه العمليات لأنها تعاملت من قبل مع نحو 60 ألف شخص فروا من حرب

ومن المرجح أن تصبح قبرص، عضو

وفيما يلي بعض التفاصيل عن خطط الطوارئ وفق ما أفادت وكالة رويترز:

أستراليا

أعدت السلطات الأسترالية خطط طوارئ قد تشمل الإجلاء بحرا رغم أنها حثت ما يقدر بنحو 15 ألفا من مواطنيها في لبنان على المغادرة جوا في وقت لا يزال فيه مطار بيروتمفتوحا.

كندا

تشير تقارير إخبارية من كندا إلى أنها ستتعاون مع أستراليا في إجلاء رعاياها بحرا.

وذكرت صحيفة تورنتو ستار أن الخطة تتضمن التعاقد مع سفينة تجارية لنقل 1000شخص يوميا.

بريطانيا

دعت بريطانيا رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا، ونقلت نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة حيث لها بالفعل أصول عسكرية تشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وقاعدتين عسكريتين في الجزيرة.

الولايات المتحدة

أمرت الولايات المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص للمساعدة في الاستعداد لأي سيناريوهات بما يشمل إجلاء الأميركيين من لبنان.

البرتغال

حذر رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو الأربعاء من السفر إلى لبنان.

وقال إن البرتغال لديها خطة لإجلاء المواطنين المقيمين هناك بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.