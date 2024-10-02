وقال عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني "قبل الهجوم، لم تكن هناك أي اتصالات"، مشيرا إلى أن بلاده تواصلت مع الجانب الأميركي بعد الهجوم عبر السفارة السويسرية في طهران.

وأضاف "النقطة الرئيسية للرسالة التي أوصلناها للأميركيين كانت بأننا كنا نقوم بتحرّك دفاعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة"، وفقا لفرانس برس.

وتابع "حذّرنا القوات الأميركية بضرورة الانسحاب من هذه المسألة وعدم التدخل وإلا فستواجه ردا قاسيا من جانبنا".

وأكد أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن "العملية انتهت ولا ننوي المواصلة".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن الهجمات الصاروخية التي نفّذتها إيران ضد إسرائيل، أمس الثلاثاء، استهدفت "3 قواعد عسكرية" في محيط تل أبيب وقواعد رادارات، مضيفا بأن "90 في المئة" من الصواريخ "ضربت أهدافها".

وقال عراقجي إن "التحرّك الإيراني انتهى إلا إذا قرر الكيان الصهيوني استدعاء ردود انتقامية إضافية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وحذّرت طهران من رد "ساحق" إذا ردّت إسرائيل على الهجوم الأخير.